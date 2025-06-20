«Динамо» может продать Рашевского «Авангарду». Омский клуб «нашел весомые доводы» (Михаил Зислис)

«Динамо» может продать «Авангарду» Дмитрия Рашевского.

Ранее бело-голубые повторили контрактное предложение (оффер-шит), которое омский клуб сделал 24-летнему нападающему.

Утверждается , что несмотря на это, «Авангард» продолжил попытки приобрести Рашевского.

«По моей информации, в «Авангарде » все-таки нашли весомые доводы для того, чтобы «Динамо » продало Дмитрия Рашевского именно в омский клуб», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28». В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».

Кожевников о желании «Авангарда» подписать Рашевского: «Из нападения Омска сбежали все лучшие воспитанники. Может, задача не воспитать игроков, а раздуть бюджет?»