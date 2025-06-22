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  • Рябыкин о селекции «Авангарда»: «Омск идет ва-банк, судя по объему сделок и финансов. У тренерского штаба появляется очень серьезный выбор во всех линиях»
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Рябыкин о селекции «Авангарда»: «Омск идет ва-банк, судя по объему сделок и финансов. У тренерского штаба появляется очень серьезный выбор во всех линиях»

Дмитрий Рябыкин считает, что «Авангард» идет ва-банк в плане селекции.

– У кого в первую очередь?

– Судя по объему сделок и финансов, идет ва-банк «Авангард». Команда выглядела укомплектованной и в ходе последнего плей-офф, когда ушла в седьмой матч с будущим чемпионом «Локомотивом». Казалось бы, от этого состава Омск может оттолкнуться. Но нет – видим активную селекцию. 

– Кого в ней отметите?

– Перспективный ход – с форвардом Волковым. У него есть опыт чемпионской «Тампы», СКА, Минска – но остается и очень хороший потенциал.

Интересный ход с защитником Блажиевским. В последней «регулярке» у него один гол, но в плей-офф – сразу пять. Видимо, решили, что это отличное усиление именно под плей-офф, закрыв глаза на медлительность этого защитника.

Если верить прессе, очень серьезные деньги Омск готов отдать за ограниченно свободного агента «Динамо» Рашевского. Видимо, хотят им заменить ударного форварда Буше. Бросок у Рашевского превосходный, но нет стабильности Буше. Будем надеяться – пока нет.

– Омск – чемпион летней селекции?

– По сумме ресурсов, думаю, да – у тренерского штаба появляется очень серьезный выбор игроков во всех линиях, начиная с вратарской, где сегодня три сильных голкипера. А эффективность трат покажет только сезон, – сказал бывший тренер омского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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