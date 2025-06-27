Галуцен и Нил Грэм – фавориты на пост главного тренера «Далласа» (Даррен Дрегер)
Глен Галуцен и Нил Грэм – фавориты на пост главного тренера «Далласа».
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Ранее «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.
«Похоже, что «Старс» близки к решению о назначении главного тренера.
Глен Галуцен и Нил Грэм считаются фаворитами», – написал Дрегер
Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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