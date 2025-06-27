Галуцен и Нил Грэм – фавориты на пост главного тренера «Далласа» (Даррен Дрегер)

Глен Галуцен и Нил Грэм – фавориты на пост главного тренера «Далласа».

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее «Даллас » уволил Питера Дебура с поста главного тренера.

«Похоже, что «Старс» близки к решению о назначении главного тренера.

Глен Галуцен и Нил Грэм считаются фаворитами», – написал Дрегер

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне ».

Нил Грэм возглавляет «Техас » в АХЛ .