Артюхин о Броссо в «Динамо»: «Середнячок, непонятное подписание. На эту позицию можно рассмотреть местных хоккеистов»

Евгений Артюхин скептически оценил переход Девина Броссо в «Динамо».

Бело-голубые ранее подписали соглашение с канадским нападающим. Зарплата – 50 миллионов рублей за сезон. Хоккеист играл за «Амур» в прошлом сезоне.

«Для меня это достаточно непонятное подписание.

Броссо, на мой взгляд, является середнячком. Есть ли смысл занимать средним игроком место легионера? Я в этом не уверен.

Мне кажется, на эту позицию можно рассмотреть местных, российских хоккеистов. Но, наверное, «Динамо» виднее, раз его кандидатуру одобрили», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.