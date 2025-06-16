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«Амур» объявил об уходе Дюрандо и Броссо: «Благодарим наш франко-канадский легион за работу!»

«Амур» объявил об уходе форвардов Арно Дюрандо и Девина Броссо.

29-летний Броссо вчера заключил контракт с московским «Динамо». 

«Девин Броссо и Арно Дюрандо покидают «Амур».

Мы благодарим наш франко-канадский легион за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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