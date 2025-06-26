«Ак Барс» продлил контракт с Марченко на 2 года. У защитника 16 очков в 79 матчах сезона

«Ак Барс» продлил контракт с Алексеем Марченко на два года.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Марченко набрал 13 (1+12) очков при полезности «плюс 9» в 66 матчах прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету 33-летнего защитника 3 результативные передачи в 13 играх. Всего за карьеру в КХЛ Марченко провел 553 встречи, в которых набрал 157 (30+127) очков.