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«Монреаль» вел переговоры с «Далласом» об обмене Робертсона (The Fourth Period)

«Монреаль» вел переговоры с «Далласом» об обмене Джейсона Робертсона.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, стороны вели диалог в первой половине июня, но не пришли к соглашению.

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл рассмотрел запрос, но не стал отпускать нападающего.

В минувшем сезоне Робертсон стал вторым бомбардиром «Далласа» в регулярном чемпионате, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. В плей-офф у него 6 (4+2) очков в 11 играх.

Действующий контракт 25-летнего форварда со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

«Даллас» слушает предложения по Робертсону. Клуб может обменять форварда, если не договорится с ним о новом контракте (Пьер ЛеБрюн)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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