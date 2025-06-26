Бенн продлит контракт с «Далласом» на год. Оклад составит 1 млн долларов, бонусы – 3 млн (Пьер ЛеБрюн)

Нападающий Джейми Бенн подпишет новый контракт с «Далласом».

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна , срок соглашения 35-летнего игрока будет рассчитан на один год.

Базовый оклад составит 1 млн долларов, бонусы – 3 млн долларов.



В минувшем сезоне капитан «Далласа » Джейми Бенн провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) баллов. В плей-офф он сыграл 18 матчей, отметившись 3 (1+2) баллами.