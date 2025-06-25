Могильный о включении в Зал славы: «Это еще одно признание высочайшего уровня нашей школы и мотивация для молодых игроков. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты»

Александр Могильный высказался о включении в Зал хоккейной славы.

«Для меня огромная честь стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций.

Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот.

Спасибо оргкомитету Зала хоккейной славы за их выбор. Кандидатов на включение очень много, и мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Думаю, что это еще одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное – мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты.

Все этапы своей карьеры вспоминаю с удовольствием и ценю, начиная от моей первой коробки на открытом воздухе в Южном микрорайоне Хабаровска, а затем в Первом микрорайоне, выступлений за сборную страны, и заканчивая Олимпийским золотом и Кубком Стэнли. Это был очень яркий период моей жизни.

Хочу обратиться к нашим молодым хоккеистам, к детям. Верьте в себя, работайте честно, слушайте своих тренеров – и у вас все получится. Вам предстоит продвигать и развивать наш спорт в будущем, прославлять наш город, край, страну, так что будьте к этому готовы. Все в ваших руках», – сказал почетный президент «Амура » Александр Могильный .

Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.