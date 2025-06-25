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Депутат Свищев про отъезд Могильного в НХЛ: «Не согласен с теми, кто его хейтит. 1989-й – смутное время, СССР разваливался, вот это надо клеймить. А игроков, которые уехали, винить нельзя»

Дмитрий Свищев высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира Швеции и уехал в США, за что его обвиняли в предательстве.

«Конечно, это очень серьезное решение, оно является данью уважения к Александру Могильному и к его заслугам. Ведь он один из немногих игроков за всю историю хоккея, который является и чемпионом мира, и победителем Олимпийских игр, и обладателем Кубка Стэнли. Поэтому вполне заслуженно, что, несмотря ни на что, его имя будет увековечено в Зале хоккейной славы НХЛ.

Это серьезное достижение как самого Александра, так и советского и российского хоккея. А также хорошая мотивация для молодежи любить и поддерживать хоккей. Я думаю, что помимо него еще несколько наших известных игроков заслужили чести и привилегии находиться в Зале славы.

Раньше были другие времена, и если вспоминать истории многих наших знаменитых хоккеистов, то они тоже не совсем простые. Тогда были сложные годы, шла перестройка, неясны были перспективы как Советского Союза, так и спорта в целом. Я думаю, что не надо оглядываться на то, что было, а нужно смотреть вперед.

И в должности президента хабаровского «Амура» Александр ведь много сделал для развития нашего хоккея. 1989 год – это смутное время нашей страны. Тогда разваливался СССР, вот это надо клеймить. А клеймить молодых спортсменов, которые уехали из-за отсутствия понимания, как вообще будет развиваться спорт, не стоит. И винить их за это нельзя.

Я не согласен с теми, кто его хает, ругает и хейтит», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Плющев о том, что Могильного называют предателем: «Ярлыки такие вешать неправильно, для этого существуют специальные органы. Раз человек спокойно трудится в России, какие проблемы?»

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Могильный
Политика
Зал хоккейной славы
Р-Спорт
logoДмитрий Свищев
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