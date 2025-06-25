СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)

Бреннан Менелл попал в сферу интересов СКА.

Об этом сообщает Metaratings. Контракт 28-летнего защитника с «Динамо » рассчитан до 31 мая 2026 года.

Также сообщается, что СКА может выменять Бреннана на 18-летнего защитника Тимура Кола.

В минувшем сезоне Менелл набрал 22 (4+18) очка в 45 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 голевых паса в 7 играх.

Ранее сообщалось об интересе «Авангарда» к Менеллу.