СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)
Бреннан Менелл попал в сферу интересов СКА.
Об этом сообщает Metaratings. Контракт 28-летнего защитника с «Динамо» рассчитан до 31 мая 2026 года.
Также сообщается, что СКА может выменять Бреннана на 18-летнего защитника Тимура Кола.
В минувшем сезоне Менелл набрал 22 (4+18) очка в 45 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 голевых паса в 7 играх.
Ранее сообщалось об интересе «Авангарда» к Менеллу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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