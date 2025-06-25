Миллер и гендиректор СКА Стеничкин провели рабочую встречу, обсудив развитие клуба и подготовку команд системы к сезону-2025/26

Алексей Миллер провел рабочую встречу с Никитой Стеничкиным.

«Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального директора хоккейного клуба СКА Никиты Стеничкина.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы развития клуба. Речь также шла о подготовке команд системы СКА к сезону-2025/26 с учетом стоящих перед клубом задач», – говорится в заявлении пресс-службы СКА.

В прошлом сезоне петербургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2-4 в серии). После чего совет директоров СКА и тренер Роман Ротенберг были отправлены в отставку.

Семак и Миллер провели рабочую встречу: «Главные темы – подготовка к сезону и стоящие перед «Зенитом» задачи в чемпионате и кубке»