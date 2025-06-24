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Виталий Прошкин: «Кузнецову нужен тренер-иностранец, который будет к нему более лояльно относиться. Гру подошел бы»

Виталий Прошкин считает, что Евгению Кузнецову нужен иностранный тренер.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Кузнецов является воспитанником «Трактора», который возглавляет канадец Бенуа Гру.

«На мой взгляд, Кузнецову нужен тренер-иностранец, который будет к нему более лояльно относиться.

Дело в том, что наши тренеры иногда не дают спокойно раскрыться, и сразу начинают требовать. Иностранец же может подождать, он будет защищать его.

Бенуа Гру, считаю, подошел бы Кузнецову», – сказал двукратный чемпион мира Виталий Прошкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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