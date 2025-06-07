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Горбунов о переходе в «Автомобилист»: «Это клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи, поэтому хочу стать частью команды, помогать добиваться результатов. Контракт на 3 года – это стабильность»

Роман Горбунов высказался о переходе в «Автомобилист».

Нападающий ранее играл за минское «Динамо».

– На протяжении пяти лет ты выступал в одном клубе. Насколько непросто далось решение о переходе в другую команду?

– Минск стал для меня родным домом, очень благодарен всем за проведенное время в «Динамо». Сейчас новый этап в моей жизни, и я принял для себя решение поменять команду.  

– Почему в итоге выбор пал именно на «Автомобилист?» Чем зацепило предложение продолжить карьеру в Екатеринбурге?

– ⁠«Автомобилист» – это тот клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи, поэтому хочу стать частью команды и помогать добиваться результатов.

– Ты заключил контракт сразу на три сезона, насколько важным для тебя был фактор стабильности?

– ⁠Во-первых, хочу сказать спасибо руководству за доверие: три года – это стабильность в плане хоккея.

– Как семья отреагировала на предстоящий для вас переезд на Урал?

– Семья всегда за мое решение, везде со мной и во всем меня поддерживает.

– С кем из игроков «Автомобилиста» ты уже знаком, спрашивал ли у кого-то из ребят совета при принятии решения о переходе?

– ⁠Я общался с ребятами перед подписанием контракта, знаком с Анатолием Голышевым и Максом Осиповым. Они все рассказали, и выбор стал легче.

– Успел ли уже поговорить с главным тренером?

– С тренером разговаривал – обсудили все игровые моменты и пришли к решению.

– Как сейчас проводишь свободное время? Как отдыхаешь и поддерживаешь форму?

– Сейчас идет время восстановления, отдых с семьей, и начинаю готовиться к сезону, – сказал нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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logoДинамо Минск
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