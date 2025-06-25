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Плющев о том, что Могильного называют предателем: «Ярлыки такие вешать неправильно, для этого существуют специальные органы. Раз человек спокойно трудится в России, какие проблемы?»

Владимир Плющев высказался о том, что Александра Могильного называют предателем.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира Швеции и уехал в США.

«Предателем? Вы знаете, времена пошли другие. Могильный долго играл в НХЛ, внес определенный спортивный вклад. Был уважаемым игроком.

В принципе, ярлыки такие вешать сложно и, наверное, неправильно, для этого существуют специальные органы, которые могли бы разобраться. Раз человек спокойно трудится и живет, по-моему, в России, то какие проблемы?» – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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