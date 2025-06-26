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«Вегас» продлил контракт с Райлли Смитом на год с зарплатой 2 млн долларов и запретом на обмен (Крис Джонстон)

«Вегас» продлил контракт с Райлли Смитом на один сезон.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, «Голден Найтс» и 34-летний канадский нападающий подписали новое соглашение сроком на один сезон. 

Зарплата игрока составит 2 млн долларов. Контракт включает пункт о запрете на обмен.

Смит присоединился к «Вегасу» по ходу прошлого сезона, перейдя из «Рейнджерс».

Напомним, форвард уже выступал за «Голден Найтс» с 2017 по 2023 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2023.

После обмена из «Рейнджерс» Смит провел 21 матч в регулярке НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 11». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Криса Джонстона
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