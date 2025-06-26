Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»

Тревор Зеграс заявил, что хотел бы играть в центре нападения в «Филадельфии».

«Флайерс» выменяли форварда Зеграса у «Анахайма », отдав взамен Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

«За последние два года я многому научился – скорее даже не на льду, а узнал о самом себе и о том, на что я действительно способен. Надеюсь, смогу взять весь этот опыт с собой в «Филадельфию» и показать лучшую версию себя.

Я почти всю карьеру играл в центре – вплоть до последних двух сезонов – и всегда чувствовал себя там наиболее комфортно. Конечно, есть аспекты, над которыми нужно работать: игра на вбрасываниях, действия за воротами, борьба перед своими воротами в оборонительной зоне.

Мне пошло на пользу то, что я попробовал себя на фланге – это помогло понять требования и специфику этой позиции. Посмотрим, как все сложится с новым тренером и в новой команде, но, безусловно, будет здорово вернуться в центр», – сказал Зеграс.

Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»