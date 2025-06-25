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Мичков и Зеграс могут играть в одном звене в «Филадельфии», заявил Токкет: «Мы были бы идиотами, если бы не изучили этот вариант»

Матвей Мичков может играть с Тревором Зеграсом в одном звене в «Филадельфии».

«Мы были бы идиотами, если бы не изучили этот вариант. Может ли это сработать? Я не знаю.

Мы также обязаны посмотреть, сможет ли Зеграс играть в центре. Он действительно хочет попробовать.

Тревор поделился со мной мнением, над чем хотел бы поработать – это взрослый поступок с его стороны. Есть моменты, с которыми я могу ему помочь.

Посмотрим, как получится, но я бы хотел дать ему шанс», – сказал главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.

Ранее «Флайерс» выменяли Зеграса у «Анахайма», отдав Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
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