Мичков и Зеграс могут играть в одном звене в «Филадельфии», заявил Токкет: «Мы были бы идиотами, если бы не изучили этот вариант»
Матвей Мичков может играть с Тревором Зеграсом в одном звене в «Филадельфии».
«Мы были бы идиотами, если бы не изучили этот вариант. Может ли это сработать? Я не знаю.
Мы также обязаны посмотреть, сможет ли Зеграс играть в центре. Он действительно хочет попробовать.
Тревор поделился со мной мнением, над чем хотел бы поработать – это взрослый поступок с его стороны. Есть моменты, с которыми я могу ему помочь.
Посмотрим, как получится, но я бы хотел дать ему шанс», – сказал главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.
Ранее «Флайерс» выменяли Зеграса у «Анахайма», отдав Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.
Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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