Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»
Даниэль Бриэр высказался о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра.
«Флайерс» выменяли форварда Тревора Зеграса у «Анахайма», отдав взамен Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.
– Будет ли Зеграс играть в центре?
– Ну, это больше вопрос к Рику Токкету. Мы надеемся, что Тревор может помочь нам в центре, потому что эта позиция требует улучшения.
В то же время, если Рик решит, что он лучше подходит для игры на краю, а в центре предпочтет видеть других парней, то так тому и быть.
Но мы, безусловно, надеемся на то, что Тревор поможет нам заполнить пустоту в центре, – сказал генеральный менеджер «Филадельфии».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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