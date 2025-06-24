Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»

Даниэль Бриэр высказался о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра.

«Флайерс» выменяли форварда Тревора Зеграса у «Анахайма», отдав взамен Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

– Будет ли Зеграс играть в центре?

– Ну, это больше вопрос к Рику Токкету . Мы надеемся, что Тревор может помочь нам в центре, потому что эта позиция требует улучшения.

В то же время, если Рик решит, что он лучше подходит для игры на краю, а в центре предпочтет видеть других парней, то так тому и быть.

Но мы, безусловно, надеемся на то, что Тревор поможет нам заполнить пустоту в центре, – сказал генеральный менеджер «Филадельфии».