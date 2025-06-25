Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы.

«Саша – это один из самых достойных хоккеистов, заслуживающих находиться в этом пантеоне величайших игроков. Для меня до сих пор загадка: почему так долго затягивали с его включением? Наверное, растягивали удовольствие, чтобы включение стало еще более долгожданным.

Он же в свое время забивал 76 голов за сезон, что по-настоящему уникальный результат. Да и в целом, у него была выдающаяся карьера.

Сейчас Саша вернулся в Россию, и развивает хоккей на Дальнем Востоке, участвует в благотворительных мероприятиях. Так что Александр – ровный, уверенный в себе человек и достойный член золотого пантеона современного хоккея. Я рад за него и поздравляю его с этим», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .