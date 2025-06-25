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Ротенберг о Могильном в Зале славы: «Легенда. В детстве смотрел на него с восхищением – он был моим кумиром, примером того, как нужно бороться, побеждать»

Роман Ротенберг высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

«Поздравляю Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы!

Долгожданное и абсолютно заслуженное признание. Александр Могильный – легенда. Человек, который опередил свое время. В детстве смотрел на него с восхищением – он был моим кумиром, примером того, как нужно играть, бороться, побеждать. Его стиль, характер, умение решать судьбу матча – все это вдохновляло тысячи мальчишек по всей стране.

Александр открыл дорогу многим нашим игрокам в НХЛ, доказав, что российские хоккеисты могут стать за океаном настоящими суперзвездами. Его достижения говорят сами за себя: олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба», первый россиянин, набравший 76 голов за сезон. Имя Могильного навсегда вписано в историю мирового хоккея.

Искренне поздравляю Александра Геннадьевича и благодарю за выдающийся вклад в развитие хоккея», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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logoНХЛ
Зал хоккейной славы
logoКубок Стэнли
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