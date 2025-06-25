Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»

Сергей Федоров поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы.

«Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!

Рад, что так получилось. Награда нашла своего героя!» – сказал трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров .