Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
Сергей Федоров поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы.
«Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!
Рад, что так получилось. Награда нашла своего героя!» – сказал трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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