Бродер о Могильном: «Улыбнулся, услышав, что он наконец-то в Зале славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени?»

Мартин Бродер обрадовался включению Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

Вчера стало известно , что экс-форвард «Баффало», «Ванкувера», «Нью-Джерси » и «Торонто» войдет в Зал славы в этом году.

«Улыбнулся, услышав новость о том, что Алекс наконец-то попал в Зал славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени?

Он был способен менять ход игры и видел площадку как мало кто другой. Когда у Могильного появлялся момент – он не упускал его.

Алекс был отличным товарищем по команде. Помню, что он всегда оставлял клюшку на одном и том же месте. Однажды у него была результативная серия из 13 матчей, когда тренер случайно наступил на его клюшку и сломал ее.

Некоторые суеверные ребята разозлились бы. Он же просто отшутился. Вот таким был Алекс. Я очень рад за него», – сказал бывший вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер .

Могильный провел 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1032 (473+559) очка. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года и обладателем Кубка Стэнли 2000 года.

Могильный про включение в Зал славы: «Рад стать частью такой замечательной организации»