Ларионов о Могильном в Зале славы: «Спорт и здравый смысл восторжествовали. Это высокое достижение российского хоккея»

Игорь Ларионов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

«Безгранично рад за Александра Могильного – яркого и динамичного игрока и прекрасного человека.

В это сложное время геополитики спорт и здравый смысл восторжествовали, и еще один россиянин пополнил ряды Зала хоккейной славы в Торонто.

В его лице это высокое хоккейное достижение российского хоккея», – сказал главный тренер СКА , двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала славы Игорь Ларионов .

Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы