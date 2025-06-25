Ларионов о Могильном в Зале славы: «Спорт и здравый смысл восторжествовали. Это высокое достижение российского хоккея»
Игорь Ларионов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.
«Безгранично рад за Александра Могильного – яркого и динамичного игрока и прекрасного человека.
В это сложное время геополитики спорт и здравый смысл восторжествовали, и еще один россиянин пополнил ряды Зала хоккейной славы в Торонто.
В его лице это высокое хоккейное достижение российского хоккея», – сказал главный тренер СКА, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала славы Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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