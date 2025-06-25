«Ванкувер» не станет менять Петтерссона. Клуб воодушевлен подходом форварда к межсезонью (Пьер ЛеБрюн)

«Ванкувер» не станет менять Элиаса Петтерссона.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, канадский клуб воодушевлен подходом форварда к межсезонью.

Ранее бывший главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет заявил , что Петтерссону следует изменить план подготовки и лучше тренироваться.

В минувшем регулярном чемпионате швед провел 64 матча и набрал 45 (15+30) очков при полезности «минус 10». Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 млн долларов рассчитан до 30 июня 2032-го.

С 1 июля 2025 года вступает в силу полный запрет на его перемещение – «Ванкувер » не сможет обменять или отправить хоккеиста на драфт отказов без его согласия.

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