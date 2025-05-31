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  • «Ванкувер» рассмотрит предложения об обмене Петтерссона. У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов за сезон запрет на перемещение с 1 июля (The Fourth Period)
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«Ванкувер» рассмотрит предложения об обмене Петтерссона. У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов за сезон запрет на перемещение с 1 июля (The Fourth Period)

«Ванкувер» готов выслушать предложения об обмене Элиаса Петтерссона.

В минувшем сезоне швед провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (15+30) очков при полезности «минус 10».

Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 млн долларов рассчитан до 30 июня 2032-го.

«У 26-летнего центра 1 июля вступает в силу запрет на перемещение (хоккеиста нельзя будет обменять или отправить на драфт отказов без его согласия – Спортс’‘), и в лиге считают, что «Ванкувер» продолжит рассматривать предложения о его обмене.

Похоже, что цена на Петтерссона практически не изменилась, поэтому придется немало заплатить, чтобы заполучить его.

Сделает ли «Баффало» еще одну попытку? Они наверняка не будут единственной командой, которая попытается», – сказал инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoЭлиас Петтерссон
деньги
logoНХЛ
logoВанкувер
возможные переходы
Дэвид Паньотта
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