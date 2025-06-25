Агент Макдэвида встретился с руководством «Эдмонтона». Стороны обсуждали перспективы «Ойлерс» (TSN)
С 1 июля капитан «Ойлерс» получит право на продление соглашения с клубом. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Похоже, Стэн Боумэн (генменеджер «Эдмонтона» – Спортс’‘) и Джефф Джексон (гендиректор «Ойлерс» – Спортс’‘) находятся в Онтарио, где проводят встречи с агентом Макдэвида Джаддом Молдавером.
Отправной точкой являются дискуссии о команде и о том, в каком направлении она движется. Можно ожидать, что переговоры затянутся, поскольку обе стороны не торопятся.
Кажется, что на данный момент никаких цифр не озвучивается, а ведутся дискуссии о более общей картине», – сообщает журналист TSN Райан Ришог.
Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Главное для него – победа. Им не движет статистика, рекорды или деньги. Его волнует только Кубок»