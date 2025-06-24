Сурин будет зарабатывать 50 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)
Егор Сурин будет получать 50 млн рублей за сезон в «Локомотиве».
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что «Локомотив» расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным. Двустороннее соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата-2024/25 и еще 7 (5+2) баллов в 19 играх плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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