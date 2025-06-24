Сурин будет зарабатывать 50 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)

Егор Сурин будет получать 50 млн рублей за сезон в «Локомотиве».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно , что «Локомотив» расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным. Двустороннее соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата-2024/25 и еще 7 (5+2) баллов в 19 играх плей-офф.