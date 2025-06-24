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  • Егор Сурин: «Решил остаться в «Локомотиве», потому что в Америку надо ехать готовым, чтобы не было колебаний между АХЛ и НХЛ. Представители «Нэшвилла» меня поняли и поддержали»
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Егор Сурин: «Решил остаться в «Локомотиве», потому что в Америку надо ехать готовым, чтобы не было колебаний между АХЛ и НХЛ. Представители «Нэшвилла» меня поняли и поддержали»

Егор Сурин высказался касательно нового контракта с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что клуб расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным. Двустороннее соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

– На каких сборах вы сейчас находитесь?

– Я приехал во Флориду на подготовительные сборы в лагерь Gold Star. Тут кто-то просматривается у скаутов перед драфтом НХЛ, а кто-то работает как я сам – уже для себя. Готовится к следующему лагерю и к новому сезону.

– Удалось во Флориде поболтать с Иваном Демидовым, который тоже приезжал на сборы?

– Мы здесь с ним еще не пересекались. Поболтал бы с радостью, конечно. А так поздравлял Ваню с тем, что он сыграл первый матч в НХЛ. Поздравлял его, пожелал удачи. Сказал ему: «Давай, рви!»

– Вы общались тут с представителями «Нэшвилла», которые год назад выбрали вас на драфте?

– Да, мы пару раз ходили на ужин. Обсудили бытовые моменты – наш сезон, их сезон. Что ждем в будущем.

– Они сказали, что ждут от вас?

– Ну, конечно. Как всегда, скауты и менеджеры ждут от меня результата.

– Как они отреагировали на то, что вы продлеваете контракт с «Локомотивом» до 2027 года? И почему вы решили это сделать?

– Я решил остаться в «Локомотиве», потому что в Северную Америку надо ехать готовым, чтобы не было никаких колебаний между АХЛ и НХЛ. Конечно, я готов пробиваться через это все, но для себя ставлю приоритет, что надо ехать в НХЛ и забирать свое. Я хочу этого добиться, это моя мечта и цель на ближайшие годы.

Все представители «Нэшвилла» меня поняли и поддержали. Они уважают мой выбор. Да, мы это все обсуждали на ужине. С одной стороны, они немножко расстроились. Как я знаю и понял, они меня ждали в 2026 году. Предлагали определенные варианты. А сейчас мы просто живем как есть. Чем дальше, тем больше.

«Нэшвилл» со мной все время на связи. Они ждут, когда я в будущем возможно приеду к ним, – сказал форвард «Локомотив» Егор Сурин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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