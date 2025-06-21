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Жарков о «Локомотиве»: «Хоккей может быть скучным, но главное, что он дал результат. Связка Радулов – Сурин может нарисовать красоту на льду»

Владимир Жарков не считает, что «Локомотив» играет в скучный хоккей.

– Вы считаете, что система игры «Локомотива» унылая и неинтересная?

– Я как спортсмен могу сказать одно: любая система, которая приносит кубки и медали, – успешная. И абсолютно неважно, как ты добьешься победы, если убрать за скобки все грязные моменты.

Понятно, что можно наслаждаться атакующим хоккеем и нахваливать ту команду, которая в него играет, отдавая передачи из-под ноги, но на деле с таким содержанием игры трудно претендовать на что-то стоящее. Хоккей, в который играет Ярославль, может быть скучным, но главное, что он дал результат.

– Если отвечать на этот вопрос не с точки зрения спортсмена, а со стороны нейтрального зрителя?

– Второй период в их исполнении всегда зрелищный, потому что они запирают соперника в зоне и контролируют шайбу, накладывая звенья. Можно взять ту же связку РадуловСурин. Разве можно сказать, что эти двое играют неинтересно?

На льду эта связка может легко нарисовать какую-то красоту. Понятно, что у них есть некая система: если они ведут в счете с минимальным преимуществом, то Радулов не будет отдавать подкидку с неудобной стороны через три клюшки.

Также, когда я смотрел матчи «Локомотива» против Уфы или Омска, у меня не складывалось впечатление, что я наблюдаю унылый хоккей, – сказал нападающий «Трактора».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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