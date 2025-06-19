Билл Дэйли: «Бобровский заслужил место в Зале славы НХЛ. Решение примет выборный комитет»

Билл Дэйли заявил, что Сергей Бобровский достоин места в Зале славы НХЛ.

36-летний вратарь во второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». На данный момент Бобровский провел 754 матча в регулярных чемпионата НХЛ и 117 – в розыгрышах Кубка Стэнли.

«По моему мнению, благодаря достижениям на протяжении своей карьеры, Сергей Бобровский заслужил место в Зале славы НХЛ.

В любом случае, выбор будет не за мной. Решение примет выборный комитет», – сказал Билл Дэйли , заместитель комиссионера НХЛ.