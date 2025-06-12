«Бобровский – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера». Дэйли про вратаря «Флориды»

Билл Дэйли считает, что Сергей Бобровский войдет в Зал хоккейной славы.

Российский голкипер дебютировал в НХЛ в сезоне-2010/11.

На данный момент вратарь, представляющий «Флориду», провел 754 матча в регулярных чемпионата НХЛ и 114 – в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2024 году голкипер выиграл Кубок Стэнли.

– Что вы думаете об игре Бобровского? Это его третий финал подряд.

– Боб – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера, – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.