«Бобровский – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера». Дэйли про вратаря «Флориды»
Билл Дэйли считает, что Сергей Бобровский войдет в Зал хоккейной славы.
Российский голкипер дебютировал в НХЛ в сезоне-2010/11.
На данный момент вратарь, представляющий «Флориду», провел 754 матча в регулярных чемпионата НХЛ и 114 – в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2024 году голкипер выиграл Кубок Стэнли.
– Что вы думаете об игре Бобровского? Это его третий финал подряд.
– Боб – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера, – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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