«Бостон» выменял Мисюля у «Нью-Джерси» на Маклафлина
Даниил Мисюль перешел в «Бостон».
«Брюинс» объявили, что выменяли защитника Даниила Мисюля у «Нью-Джерси».
Взамен «Девилс» получили нападающего Марка Маклафлина.
Мисюль провел 1 матч в НХЛ в сезоне-2024/25. В АХЛ на его счету 8 передач в 47 играх.
В активе Маклафлина 2 гола в 12 матчах НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
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