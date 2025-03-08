«Бостон» выменял Мисюля у «Нью-Джерси» на Маклафлина

Даниил Мисюль перешел в «Бостон».

«Брюинс» объявили, что выменяли защитника Даниила Мисюля у «Нью-Джерси ».

Взамен «Девилс» получили нападающего Марка Маклафлина.

Мисюль провел 1 матч в НХЛ в сезоне-2024/25. В АХЛ на его счету 8 передач в 47 играх.

В активе Маклафлина 2 гола в 12 матчах НХЛ .