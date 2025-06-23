Новиков о Ротенберге: «Питерский хоккейный Дон Кихот с массой идей и начинаний. Но короля играет свита, в СКА она не сыграла»

Юрий Новиков оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

«Мне посчастливилось работать два года под руководством Романа Ротенберга в команде Ночной хоккейной лиги «Стройгазмонтаж». У меня остались о нем лучшие впечатления и воспоминания.

Два года мы выигрывали соревнования. С каким желанием он играл и тренировался – это отдельная тема. Это пример любви к хоккею. В этом плане рядом с ним нет никого на земле, если не брать профессиональных хоккеистов.

Это питерский хоккейный Дон Кихот с массой идей и начинаний. Но короля играет свита, и в СКА она не сыграла», – заявил заслуженный тренер России Юрий Новиков.