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  •  «Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»
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 «Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»

«Авангард» сообщил, что заплатил за Кирилла Кожевникова тысячу рублей.

Ранее стало известно, что форвард Кирилл Кожевников, двоюродный брат главы Совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова, в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Спартака» в систему омского клуба.

«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего  Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 миллионов рублей. 

Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение», – говорится в заявлении «Авангарда».

25-летний Кожевников провел в «Спартаке» два сезона, набрав одно очко. Ранее он также играл в «Сочи» и «Югре».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoКирилл Кожевников
logoКХЛ
logoСпартак
деньги
logoАвангард
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Евгений Кожевников
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