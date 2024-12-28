 «Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»

«Авангард» сообщил, что заплатил за Кирилла Кожевникова тысячу рублей.

Ранее стало известно, что форвард Кирилл Кожевников, двоюродный брат главы Совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова, в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Спартака» в систему омского клуба.

«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 миллионов рублей.

Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение», – говорится в заявлении «Авангарда».

25-летний Кожевников провел в «Спартаке» два сезона, набрав одно очко. Ранее он также играл в «Сочи» и «Югре».