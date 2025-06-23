Андреофф покинул «Сибирь». У канадского форварда 49+28 в 130 играх в регулярках КХЛ за 2 сезона

«Сибирь» объявила об уходе форварда Энди Андреоффа.

«31 мая закончился контракт у нападающего Энди Андреоффа, который продолжит карьеру в другом клубе.

Андреофф дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе «Сибири» и провел в Новосибирске два года.

По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды – 27 шайб в сезоне-2023/24 и 22 шайбы в сезоне-2024/25.

Мы благодарим Энди за яркую игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось , что 34-летний Андреофф может перейти в московское «Динамо».

За 2 сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ канадец набрал 77 (49+28) очков в 130 играх в регулярках и добавил 4 (2+2) балла в 7 играх в плей-офф.