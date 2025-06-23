Щитов о «Витязе»: «Начинал, как в лихих 90-х – драками. Потом через клуб прошли звезды: Панарин, Марков, Анисин, Тимкин, Назаров. Против старого «Витязя» никому не пожелал бы играть»

Никита Щитов заявил, что «Витязь» запомнился драками и хоккеистами-бойцами.

Ранее стало известно , что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Своими бойцами «Витязь» запомнился. Также он памятен игроками НХЛ, Артемием Паниным, Даниилом Марковым , Михаилом Анисиным , Евгением Тимкиным , Андреем Назаровым. «Витязь » начинал как в лихих 90-х. Драки, драки, драки.

Но потом через этот клуб прошли звезды мирового хоккея и качественные игроки из НХЛ . Борис Миронов там играл, а Сергей Гомоляко и Александр Харламов – работали Интересная была команда, было непросто против нее играть.

Я бы никому не пожелал играть против старого «Витязя». Посмотрим, может быть, этот клуб возродится», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.