Щитов о «Витязе»: «Начинал, как в лихих 90-х – драками. Потом через клуб прошли звезды: Панарин, Марков, Анисин, Тимкин, Назаров. Против старого «Витязя» никому не пожелал бы играть»
Никита Щитов заявил, что «Витязь» запомнился драками и хоккеистами-бойцами.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
«Своими бойцами «Витязь» запомнился. Также он памятен игроками НХЛ, Артемием Паниным, Даниилом Марковым, Михаилом Анисиным, Евгением Тимкиным, Андреем Назаровым. «Витязь» начинал как в лихих 90-х. Драки, драки, драки.
Но потом через этот клуб прошли звезды мирового хоккея и качественные игроки из НХЛ. Борис Миронов там играл, а Сергей Гомоляко и Александр Харламов – работали Интересная была команда, было непросто против нее играть.
Я бы никому не пожелал играть против старого «Витязя». Посмотрим, может быть, этот клуб возродится», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости