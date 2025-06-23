Плющев про АКМ в КХЛ: «Будет то же, что и «Витязь», только на 2-3 сезона. Откуда в Туле финансирование?»
Владимир Плющев высказался о возможном участии АКМ в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее стало известно, что «Витязь» в ближайшее время будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
Также сообщалось, что АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области.
«Сложно сказать, что сможет заменить АКМ. Это будет то же самое, что и «Витязь», только на два-три сезона. Откуда в Туле будет финансирование?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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