Плющев про АКМ в КХЛ: «Будет то же, что и «Витязь», только на 2-3 сезона. Откуда в Туле финансирование?»

Владимир Плющев высказался о возможном участии АКМ в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее стало известно, что «Витязь» в ближайшее время будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

Также сообщалось , что АКМ может занять место «Витязя » в КХЛ . Лига обсуждает это с руководством Тульской области.

«Сложно сказать, что сможет заменить АКМ . Это будет то же самое, что и «Витязь», только на два-три сезона. Откуда в Туле будет финансирование?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.