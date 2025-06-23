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«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Леонтьева: «Будем помнить всю без года 30-летнюю историю нашего клуба»

«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Что бы ни было, и что бы кто ни говорил – мы помним и ценим, и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба.

Нашего «Витязя»!» – сказано в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

Песня «Ты меня не забывай» стала известной в исполнении певца Валерия Леонтьева.

АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области («Mash на спорте»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Витязя»
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