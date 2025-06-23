«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Леонтьева: «Будем помнить всю без года 30-летнюю историю нашего клуба»
«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
«Что бы ни было, и что бы кто ни говорил – мы помним и ценим, и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба.
Нашего «Витязя»!» – сказано в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.
Песня «Ты меня не забывай» стала известной в исполнении певца Валерия Леонтьева.
АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области («Mash на спорте»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Витязя»
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