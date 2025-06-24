«Рейнджерс» продлили Эдстрема на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У форварда (201 см, 109 кг) 5+4 в 51 матче в НХЛ в прошлом сезоне

«Рейнджерс» продлили Адама Эдстрема на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов.

Новое соглашение клуба с 24-летним шведским нападающим является односторонним.

В прошлом сезоне габаритный форвард (201 см, 109 кг) провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (5+4) очков при 27 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:06.

Эдстрем был выбран «Рейнджерс » в 6-м раунде драфта-2019 под общим 161-м номером.