«Рейнджерс» продлили Эдстрема на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У форварда (201 см, 109 кг) 5+4 в 51 матче в НХЛ в прошлом сезоне
«Рейнджерс» продлили Адама Эдстрема на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов.
Новое соглашение клуба с 24-летним шведским нападающим является односторонним.
В прошлом сезоне габаритный форвард (201 см, 109 кг) провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (5+4) очков при 27 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:06.
Эдстрем был выбран «Рейнджерс» в 6-м раунде драфта-2019 под общим 161-м номером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Рейнджерс»
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