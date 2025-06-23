Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок – классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду»

Алексей Протас поделился впечатлениями от рекордной шайбы Александра Овечкина.

6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона » забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1994 года.

– Наверное, главное событие сезона в НХЛ – новый рекорд Александра Овечкина. Что происходило, когда россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки?

– Когда Саша побил рекорд, первое время не мог понять, что вообще происходит, что творится. Это такой момент, в котором хотел запомнить каждую секунду.

Был в раздевалке, хотел пойти на трибуны. У нас большинство – решил, что надо подождать, и вот именно в этот момент Саша забивает. Бегу на лед со своим ботинком, который фиксирует ногу, чтобы это увидеть.

Событие просто уникальное, как будто кубок выиграли, такое ощущение было. Конечно, вся церемония также была крутой. После игры все хотели как-то поучаствовать в истории, просто что-то сохранить для себя: давали кепки, майки, каждый подписывал, просил для себя.

Все, кто был причастен, пытались оставить себе частичку этого момента. Это был очень классный вечер.

– Когда Овечкин забросил, болельщики «Айлендерс» начали радоваться, хотя шайба влетела в их ворота. Это событие уже было настолько глобальным?

– Конечно, уже вся лига следила за этим, просто какой-то нереальный ценник на матче зарядили за билет, в несколько раз он подлетел, но все равно был полный стадион, все приехали, болельщиков из Вашингтона куча.

Когда забил, конечно, всем повезло этот момент увидеть, в социальных сетях ракурсов 50 разных было. Все хотели это запечатлеть, – сказал форвард «Кэпиталс» Алексей Протас .

«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ