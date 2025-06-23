Александр Емельяненко: «Когда жил в Петербурге, ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. А все на мне зациклились»

Александр Емельяненко рассказал о пристрастии прежних игроков «Зенита» к выпивке.

Боец ММА жил в Санкт-Петербурге с 2004 года и до середины 2010-х.

– Недавно, кстати, мне попалось интервью Александра Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое.

– Да, после матчей пьет.

– Да, после матчей. Когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое.

Я говорю: «Как?!» – «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребенку: «Зачем же ты пьешь?» Тот с кем-то поругался, и он его похмеляет, успокаивает».

Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия, – сказал спортсмен.