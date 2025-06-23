«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым на 2 года. У 22-летнего форварда 8+10 в 43 матчах
«Торпедо» продлило контракт с Егором Виноградовым на два сезона.
В прошедшем сезоне 22-летний форвард набрал 16 (8+8) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также на счету Виноградова 2 результативные передачи в 4 играх Кубка Гагарина.
«Продление контракта с Егором – это важный шаг для нас. Он хороший пример развития профессионального хоккеиста в клубе – от воспитанника спортивной школы до команды КХЛ.
Мы верим в его потенциал, в способность расти и развиваться вместе с командой, став одним из ее лидеров», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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