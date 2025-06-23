«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым на 2 года. У 22-летнего форварда 8+10 в 43 матчах

«Торпедо» продлило контракт с Егором Виноградовым на два сезона.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард набрал 16 (8+8) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также на счету Виноградова 2 результативные передачи в 4 играх Кубка Гагарина.

«Продление контракта с Егором – это важный шаг для нас. Он хороший пример развития профессионального хоккеиста в клубе – от воспитанника спортивной школы до команды КХЛ.

Мы верим в его потенциал, в способность расти и развиваться вместе с командой, став одним из ее лидеров», – сказал генеральный менеджер «Торпедо » Евгений Забуга.