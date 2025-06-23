«Адмирал» подписал контракт с Гуской на год. Экс-вратарь «Торпедо» провел сезон в Швейцарии
«Адмирал» подписал контракт с Адамом Гуской.
Соглашение между клубом из Владивостока и 28-летним голкипером рассчитано на год.
Экс-вратарь «Торпедо» в прошлом сезоне выступал за «Лугано» в чемпионате Швейцарии.
Он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 89,9% бросков.
В играх за право остаться в чемпионате Швейцарии Гуска провел 5 матчей, пропуская в среднем 1,39 шайбы и отражая 93,9% бросков.
Гуска заработает 25 млн рублей за сезон в «Адмирале» (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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