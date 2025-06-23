Михаил Анисин: «Локомотив» подходит Ротенбергу, у него получается развивать клубную вертикаль. Мичков играл там, но перешел в СКА. Он бы остался при Романе Борисовиче»

Михаил Анисин оценил слухи об интересе «Локомотива» к Роману Ротенбергу.

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.

«Клуб, где продолжит работать Роман Ротенберг – главная интрига межсезонья. Не думаю, что это будет «Витязь». Пишут про разные клубы, но у меня пока нет информации. Считаю, что это должна быть сильная организация.

Вчера писали про «Локомотив». На мой взгляд, это именно то, что подходит Роману Борисовичу. Кажется, у «Локомотива» все в порядке, они стали чемпионами. Но не надо забывать, что они до этого не выигрывали кубок 22 года.

Лучше всего у Ротенберга получается развивать клубную вертикаль. Ребята, которые играли в СКА и вышли из системы, выступают в других клубах на ведущих ролях, в том числе в НХЛ .

Помните, что тот же Мичков был в «Локомотиве », но перешел в СКА. Вот если бы в «Локомотиве» тогда был Роман, он бы ни за что оттуда не перешел. Наоборот, количество сильных игроков в системе увеличилось бы кратно.

Необязательно, это будет Ярославль, может, какой-то другой сильный клуб. Но я убежден, что это случится в ближайшее время», – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин .