Анисин о Никитине в ЦСКА: «Не надо трогать его 5 лет – чтобы не повторилась ситуация СКА с Ротенбергом, когда ему не дали доработать контракт»

Михаил Анисин заявил, что Игорю Никитину в ЦСКА потребуется время для успеха.

Специалист после выигрыша Кубка Гагарина оставил пост главного тренера «Локомотива» и возглавил ЦСКА, подписав контракт на 5 лет.

– Как оцените игру чемпиона КХЛ «Локомотива»?

– Играли, как всегда, строго, но победителей не судят. Кому-то такой стиль игры нравится, кому-то – нет. Может, хоккей не совсем интересный и зрелищный, но если это приносит результат, то значит работает. Игорь Никитин – топ-тренер, он молодец.

– Никитин возвращается в ЦСКА. Сможет ли он и там показать результат?

– Думаю, что результат будет. Но потребуется время. Чтобы заново построить команду, надо будет два-три года. Ему дали контракт на пять лет, поэтому пять лет его не надо трогать.

Чтобы не повторилась та же ситуация, как в СКА с Ротенбергом , когда ему не дали доработать контракт, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.