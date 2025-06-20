Рирден и Дилан Кроуфорд вошли в штаб «Филадельфии»

Тодд Рирден и Дилан Кроуфорд вошли в штаб Рика Токкета в «Филадельфии».

«Флайерс» объявили, что Рирден стал ассистентом главного тренера, Кроуфорд назначен видеотренером.

Ранее сообщалось , что Тодд Рирден может возглавить «Локомотив». Специалист работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он входил в штаб «Питтсбурга», который покинул в 2024 году.

Дилан Кроуфорд ранее работал под руководством Токкета в «Ванкувере». Он был видеотренером клуба с 2022 по 2025 год.