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Рирден и Дилан Кроуфорд вошли в штаб «Филадельфии»

Тодд Рирден и Дилан Кроуфорд вошли в штаб Рика Токкета в «Филадельфии».

«Флайерс» объявили, что Рирден стал ассистентом главного тренера, Кроуфорд назначен видеотренером. 

Ранее сообщалось, что Тодд Рирден может возглавить «Локомотив». Специалист работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он входил в штаб «Питтсбурга», который покинул в 2024 году.

Дилан Кроуфорд ранее работал под руководством Токкета в «Ванкувере». Он был видеотренером клуба с 2022 по 2025 год.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Филадельфии»
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