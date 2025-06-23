Рыбин о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Не менее серьезный клуб, чем СКА – матчи будут принципиальные»

Максим Рыбин прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Роману Ротенбергу.

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.

– «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Что Ротенберг может дать ярославской команде?

– Я думаю, что у Ротенберга есть личная недосказанность. Есть то, что можно и себе, и сообществу доказать. Для Романа Борисовича – это новый вызов и серьезный карьерный ход. «Локомотив» – очень серьезная команда, а для самого клуба – это серьезный шаг.

– Примут ли Ротенберга болельщики в Ярославле?

– Здесь только игрой можно будет ответить на все вопросы.

– Если Ротенберг возглавит «Локомотив», то противостояние ярославцев со СКА станет самым принципиальным соперничеством в КХЛ?

– Глупо это отрицать. Конечно, это будут принципиальные матчи. Ротенберг более 12 лет провел в системе СКА . Это часть жизни, прожитая вместе с клубом. Сейчас будет новая страница в карьере специалиста. Какая она будет? Это мы узнаем в ближайшее время.

– Не будет ли осуждения Ротенберга со стороны болельщиков СКА, если у тренера получится добиться спортивных результатов с «Локомотивом»?

– Главное здесь – спортивная составляющая. Ни Ротенберг, ни другие тренеры не первые и не последние. Всегда бывают какие-то перемены.

«Локомотив » – не менее серьезный клуб, чем СКА. Сейчас задачи у «железнодорожников» только самые высокие. Особенно после чемпионства нужно доказывать, продолжать гнуть свою линию со своим подходом. Команда в принципе укомплектована: с хорошим вратарем, с хорошим лидером как Саня Радулов .

Важно сохранить максимальное количество народа. Здесь тренеру нужно привносить что-то свое и стараться замахиваться на второе чемпионство, – сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Максим Рыбин .

Плющев о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Роман усилил бы вертикаль. В Петербурге он выстроил систему – СКА брал Кубки Гагарина, «СКА-1946» – Кубки Харламова»