Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»

Роман Ротенберг может занять должность в московском «Динамо».

Об этом сообщает колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

«Витязь » все, но Роман Борисович туда и не собирался. Собирался и собирается он в московское «Динамо ». Где Аркадий Романович [Ротенберг] по-прежнему имеет определенное влияние.

Но если это и случится, то не раньше чем через год. Разве что все вдруг резко поменяется», – написал в соцсетях Игорь Еронко .

Аркадий Ротенберг – дядя Романа Ротенберга . Он был президентом «Динамо» с 2012 по 2015 год, а сейчас занимает должность председателя правления ФХР.

Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»