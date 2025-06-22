Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»
Роман Ротенберг может занять должность в московском «Динамо».
Об этом сообщает колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.
«Витязь» все, но Роман Борисович туда и не собирался. Собирался и собирается он в московское «Динамо». Где Аркадий Романович [Ротенберг] по-прежнему имеет определенное влияние.
Но если это и случится, то не раньше чем через год. Разве что все вдруг резко поменяется», – написал в соцсетях Игорь Еронко.
Аркадий Ротенберг – дядя Романа Ротенберга. Он был президентом «Динамо» с 2012 по 2015 год, а сейчас занимает должность председателя правления ФХР.
Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Игоря Еронко
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