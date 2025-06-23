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Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы наши дети вернулись на международную арену, готовые побеждать любую сборную мира – Канаду, США. Готовим будущее»

Роман Ротенберг хочет организовать матчи детских команд из России и США.

– Какое у вас мнение об отстранении наших спортсменов?

– Мы работаем над внутренними вопросами, в первую очередь с акцентом на детско‑юношеский хоккей и строительство инфраструктуры. Запустили комплекс, аналогов в мире ему мало. Когда мы все достроим, там будет заниматься огромное количество детей, где все будет создавать вокруг спорта - баскетбол, падел, борьба, все под одной крышей. Плюс, образование обязательно.

Мы работаем, чтобы наши дети вернулись на международную арену, готовые побеждать любую сборную мира – Канаду, США. Хотим организовать матчи с командами из США и других стран, чтобы они приехали к нам в Москву. Речь о детях 12-13 лет, есть варианты проводить матчи в Турции, ОАЭ. Готовим наше будущее.

– Из Канады и США готовы приехать в Россию?

– Именно клубы. Мы ведем работу с клубами из разных городов.

– Насколько далеко наше возвращение на международные турниры?

– Это вопрос того, как мы будем готовить наших детей. Нам нужны тренерские кадры, развитие тренеров, чтобы наши дети готовились на мировом уровне, – сказал первый вице-президент ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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